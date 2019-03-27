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دراسة: تناول الفلفل الحار يطيل العمر

الصحة

دراسة: تناول الفلفل الحار يطيل العمر
Globallookpress
الفلفل الحار يساعد على إطالة العمر
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أظهرت نتائج دراسات أجراها علماء جامعة هارفارد بالتعاون مع أطباء المستشفى النسائي في بريغهام، أن الأشخاص الذين يتناولون الفلفل الحار تزداد عندهم فرصة العيش فترة أطول.

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وشملت الدراسة أكثر من 487 ألف شخص، أعمارهم 30-79 سنة، واستمرت سبع سنوات في إطار برنامج بحوث الصين الوطني.

وسجلت خلال فترة الدراسة أكثر من 20 ألف حالة وفاة، وتبين أن عمر الذين يتناولون الفلفل الحار يزداد بنسبة 12-14% مقارنة بالذين لا يتناولونه.

وباعتقاد الخبراء، يساعد وجود الفلفل الحار في النظام الغذائي على تخفيض خطر الموت بسبب السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ومشكلات الجهاز التنفسي.

المصدر: ميديك فوروم

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