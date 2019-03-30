اكتشاف طريقة لتجاهل الرغبة بتناول الطعام!

اكتشف علماء جامعة "روكفلر" الأمريكية دائرة الدماغ التي يتعين علينا تدريبها لتجنب الإفراط في تناول الطعام.

ويعتقد العلماء أنه من الممكن إعادة تدريب أدمغتنا وكبح الرغبة الشديدة في تناول الطعام، من خلال السيطرة على الخلايا العصبية، التي تتحكم في ذكرياتنا عن الطعام.

إقرأ المزيد

ووجدت الدراسة الجديدة أن إضعاف النظام الذي يجعلنا نتذكر وجبات الطعام، يمكن أن يساعدنا على "وقف" تناوله، أو على الأقل مقاومة الرغبة الشديدة.

واكتشف العلماء أن مجموعة من الخلايا العصبية تسمى "hD2R"، ترسل تعليمات عبر أدمغة الفئران لمنع تناول الطعام، عندما لا توجد ضرورة لذلك، على الرغم من وجود الطعام.

ويبدو أن تنشيط هذه الخلايا العصبية عند تجول الفئران في مناطق غنية بالطعام، يؤدي بدوره إلى إلغاء تنشيط ذاكرة الحيوانات عن مكان وجود.

ويؤدي تغيير نظام الاتصال في الخلايا العصبية إلى تعطيل ذكريات الطعام، والسماح للفئران (وربما البشر) بالتراجع عن الطريقة التي يرون بها الغذاء، وتشكيل تصور جديد كليا عنه.

وأوضحت الدراسة أن مناطق الدماغ المرتبطة بالتجهيز المعرفي وتكوين الذاكرة، تؤثر على سلوك التغذية.

المصدر: ديلي ميل