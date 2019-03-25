حمية غذائية لكل فصيلة دم من أجل جسم مثالي

يزعم عدد من الخبراء أن الحصول على جسم مثالي قد يكون مرتبطا بتناول أطعمة تتناسب مع جيناتنا وزمرة دمنا.

وبناء على هذه النظرية، طور خبير النظم الغذائية، الدكتور بيتر دي أدامو، حمية لكل زمرة دم، مشيرا إلى أنه مثلما يحتاج الأشخاص إلى تمارين رياضية خاصة بهم تتماشى مع أجسامهم، فإنهم يحتاجون أيضا لحمية غذائية خاصة تتناسب مع فصيلة الدم.

وقدم دي أدامو الحميات الغذائية لكل فصيلة دم وأطلق على كل منها اسما مميزا وهي كالتالي:

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- المحارب: فصيلة الدم "A" أو "AB"

عادة ما يتميز المحاربون في سنوات شبابهم بسيقان طويلة نحيلة، ولكنهم يكونون عرضة لزيادة الوزن، والتمثيل الغذائي المتقلب والشيخوخة المبكرة، ما قد يخفي مشاكل في الخصوبة ومرض السكري في وقت لاحق من العمر.

ولهذا يجب على المحاربين ألا يتناولوا كميات كبيرة من اللحوم والأطعمة المصنعة، بل يجب عليهم التمسك بنظام غذائي يعرف باسم "نباتيو الأسماك"، من أجل التخلي عن اللحوم مقابل الحصول على المزيد من الأسماك الزيتية والأطعمة الغنية بالبروتين.

كما يوصى أصحاب هذه الفصيلة من الدم، بممارسة التمارين الرياضية بانتظام مثل المشي أو الجري أو السباحة.

-الجامع: فصيلة الدم "B"

يشبه هؤلاء الأفراد إلى حد ما، المحاربين، وهم عادة ما يكونون عرضة للإصابة بمرض السكري في السنوات اللاحقة من حياتهم، ويميلون إلى التقلب في الوزن طوال العمر.

ويجب عليهم تتبع نظام غذائي يتضمن مستويات ضعيفة من البروتين مثل الدجاج والديك الرومي والبيض والأسماك.

وعليهم أيضا مقاطعة الخبز والمعكرونة البيضاء وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مثل المشي والسباحة.

-المعلم: فصيلة الدم "A"

المعلمون عادة ما يكونون أقوياء ومرنين، ومتوسطي الطول مع انخفاض وزن الجسم ولديهم عملية أيض عالية.

وقد يعاني هؤلاء من مشاكل في الجهاز الهضمي ولكنها قد تظهر في وقت متقدم من الحياة طالما أنهم يحصلون على نظام غذائي صحي.

ويجب على هؤلاء تناول الكثير من السمك الأبيض والمكسرات والأرز والمعكرونة والفواكه والخضار، كما يجب عليهم تجنب الكثير من اللحوم الحمراء.

وتعد اليوغا أفضل وسيلة لهم للحفاظ على لياقتهم البدنية.

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-الصياد: فصيلة الدم "O"

عادة ما يكونون طوال القامة وهزيلين، ويملكون عملية أيض قوية ما يجعلهم أقل عرضة للإصابة بالفيروسات، ولكنهم قد يكونون عرضة لمشاكل السكر في الدم والحساسية.

ويوصي دي أدامو الصيادين بتناول الدجاج واللحوم الخالية من الدهون خاصة منها اللحم البقري والضأن، والإكثار من الخضار الورقية مثل البروكلي واللفت والسبانخ.

-المستكشف: الأنواع السلبية لفصائل الدم مثل "B-" و"O-"

لدى المستكشف عادة أكتاف عريضة وورك نحيل، ويمكن أن يعاني من عدم تحمل بعض الأطعمة ومشاكل الهرمونات.

وينصح هؤلاء بتناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل الفول والعدس والسبانخ والكاجو، للحفاظ على صحة جيدة، كما يجب عليهم استهلاك الكحول والكافيين بشكل معتدل والابتعاد قدر المستطاع عن الأطعمة المصنعة.

ويعد ركوب الدراجات أفضل وسيلة للحفاظ على لياقتهم البدنية.

-الرّحل: فصيلة الدم "B أو "AB"

يميل الرّحل إلى أجسام متطرفة، فإما أن يكونوا طوالا للغاية أو قصارا جدا، وقد يكون لديهم أنظمة هضمية حساسة وجهاز مناعي ضعيف.

ويوصي دي أدامو هؤلاء بتناول كميات كبيرة من الأسماك الزيتية مثل السلمون، وعليهم تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الغلوتين.

وللحفاظ على لياقتهم البدنية يمكن أن يمارسوا بعض التمارين الهادئة مثل اليوغا والتاي شي.

المصدر: ميرور