أمريكية تصاب بحساسية قاتلة نادرة! (صورة)

أصيبت امرأة من مدينة كليفلاند بولاية أوكلاهوما الأمريكية بنوع غريب من الحساسية يعرض حياتها للخطر.‏

وذكرت صحيفة ذي ميرور، أن أليشا ماكينتير، البالغة من العمر 26 عاما، اعتقدت أن السبب في انتشار طفح جلدي أحمر على جسدها هو بسبب تناولها نوعا من العقاقير لعلاج مرض أصابها.

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ولم تتوقف أعراض الحساسية عن الظهور على جلدها حتى بعد انتهاء علاجها من المرض. وقالت أليشا متذكرة بداية ظهور الحساسية: "لقد لاحظت كيف غطى الطفح كاحلي عندما جلست داخل سيارة باردة".

ولجأت أليشا إلى الأطباء الذين شخصوا إصابتها بنوع حاد من الحساسية تجاه البرد، ووصفوا لها عقارا من مضادات الهيستامين تتناوله مرتين في اليوم.

وحذر الأطباء أليشا من التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة، التي يمكن أن تؤدي للوفاة، لأن العقار الذي تتناوله يخفف مظاهر الحساسية فقط.

المصدر: ذي ميرور