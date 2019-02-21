سطوع شاشة هاتف ذكي يحدث 500 ثقب في عيني فتاة

أصيبت عينا فتاة من تايوان بأضرار غير قابلة للعلاج نتيجة استخدامها مدة سنتين هاتفا ذكيا بأعلى درجة سطوع لشاشته.

وتفيد "International Business News" بأن الفتاة (25 سنة) التي تعمل سكرتيرة بمدينة غاوسيون، شعرت في شهر مارس 2018، بألم حاد في عينيها.

وحاولت الفتاة تخفيف الألم باستخدام قطرات خاصة لعلاج أمراض العين دون جدوى. وبعد بضعة أشهر، ازداد الألم وتحول بياض العين إلى اللون الأحمر بسبب الدم.

وراجعت الفتاة أخصائي طب وجراحة العيون، حيث أخبرها بعد الفحص أن حدة بصر العين اليسرى انخفضت بنسبة تصل إلى 60% واليمنى إلى 30%

واكتشف الأطباء 500 ثقب مجهري في قرنية العين اليمنى، وبدت عينها وكأنها "مخبوزة في مايكرويف"، بحسب الأطباء.

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وأوضح الأطباء للفتاة أن سبب إصابة عينيها هو استخدام هاتف ذكي بأقصى سطوع للشاشة دائما، وفي جميع الأماكن والظروف.

وتخضع الفتاة إلى الآن لجلسات علاجية من أجل استعادة بصرها. ووفقا للأطباء، على الرغم من حصول بعض التحسن في حالتها إلا أن بصرها لن يعود تماما إلى سابق مستواه.

كما ذكر البروفيسور، هونغ تسيتين، أخصائي طب وجراحة العيون، أنه "بعد استخدام الهاتف الذكي بأقصى سطوع للشاشة مدة ساعتين فقط، تبدأ مشكلات في البصر: قصر النظر، احمرار العين، الوهن، جفاف العين، الحرقة والشعور بوجود جسم غريب فيها. يلي ذلك إصابة القرنية بأضرار وإعتام واعتلال الشبكية".

وأشار البروفيسور إلى أن الإشعاع الصادر من الشاشة يعادل 625 لومن، في حين ينصح باستخدام مستوى لا يزيد عن 300 لومن.

المصدر: لينتا. رو