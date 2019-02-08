أصوات غامضة "ترعب" سكان أمريكا وتحير الخبراء!

انتشرت تقارير عن سماع موجات صوتية "هزت البيوت" وأرعبت السكان بعد رصد "ومضات من الضوء" في جميع أنحاء أمريكا.

وأصيب الخبراء بحيرة شديدة بسبب انتشار هذه الموجات من ولاية أريزونا إلى نيويورك، خلال الأسبوع الماضي.

وأُبلغ عن سلسلة الظواهر هذه صباح الخميس الماضي، عندما تحدث سكان محليون في 3 مقاطعات منفصلة من تينيسي، عن سماع أصوات صاخبة.

وفي اليوم نفسه، اتصل سكان كارولينا الشمالية بالشرطة، للإبلاغ عن انفجارات صاخبة غير واضحة المصدر، وأصوات أبقتهم مستيقظين طوال الليل، وفقا لما جاء في تقرير صحيفة "ذي صن" البريطانية نقلا عن "Mysterious Universe".

WHAT WAS THE NOISE?!- Cranston and Johnston residents claim they heard a very loud noise for roughly 10 minutes around 5:30 this morning, it shook some homes & woke up families. More on the mystery @ 6. pic.twitter.com/j82KmJ1I06 — Sam Read (@NBC10_Sam) February 2, 2019

وانتشرت مزاعم حول سماع أصوات مماثلة غير مفسرة على مدى السنوات الماضية.

وأُبلغ عن موجة صوتية صاخبة يوم السبت الماضي، في Rhode Island، حيث التقط جيرمي برازا، فيديو وصوت ضوضاء عالية استمرت 3 دقائق.

وفي حديثه مع TurnTo10.com، قال برازا: "اهتز البيت بأكمله، واستيقظت زوجتي وأطفالي".

Officials Are Silent as Unexplained Mystery Booms On the Rise Around the US https://t.co/gVIE52DwEe via @Forumotion — Out Of Mind (@PurpleSkyzOOM) February 7, 2019

وسُمعت أصوات "شبيهة بالمدافع" في Harahan وRiver Ridge في لويزيانا، أيقظت السكان طوال الليل، حيث قالوا إن الموجات الصوتية استمرت لأسابيع، ولا أحد يعرف مصدرها.

ويخمن موقع "Mysterious Universe" أن تكون هذه الظواهر ناجمة عن "زلازل الصقيع"، التي يمكن أن تحدث في المناخات شديدة البرودة.

المصدر: ذي صن