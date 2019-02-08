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أصوات غامضة "ترعب" سكان أمريكا وتحير الخبراء!

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أصوات غامضة
Gettyimages.ru Shabdro Photo
أصوات غامضة "ترعب" سكان أمريكا وتحير الخبراء!
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انتشرت تقارير عن سماع موجات صوتية "هزت البيوت" وأرعبت السكان بعد رصد "ومضات من الضوء" في جميع أنحاء أمريكا.

وأصيب الخبراء بحيرة شديدة بسبب انتشار هذه الموجات من ولاية أريزونا إلى نيويورك، خلال الأسبوع الماضي.

وأُبلغ عن سلسلة الظواهر هذه صباح الخميس الماضي، عندما تحدث سكان محليون في 3 مقاطعات منفصلة من تينيسي، عن سماع أصوات صاخبة.

وفي اليوم نفسه، اتصل سكان كارولينا الشمالية بالشرطة، للإبلاغ عن انفجارات صاخبة غير واضحة المصدر، وأصوات أبقتهم مستيقظين طوال الليل، وفقا لما جاء في تقرير صحيفة "ذي صن" البريطانية نقلا عن "Mysterious Universe".

وانتشرت مزاعم حول سماع أصوات مماثلة غير مفسرة على مدى السنوات الماضية.

وأُبلغ عن موجة صوتية صاخبة يوم السبت الماضي، في Rhode Island، حيث التقط جيرمي برازا، فيديو وصوت ضوضاء عالية استمرت 3 دقائق.

وفي حديثه مع TurnTo10.com، قال برازا: "اهتز البيت بأكمله، واستيقظت زوجتي وأطفالي".

وسُمعت أصوات "شبيهة بالمدافع" في Harahan وRiver Ridge في لويزيانا، أيقظت السكان طوال الليل، حيث قالوا إن الموجات الصوتية استمرت لأسابيع، ولا أحد يعرف مصدرها.

ويخمن موقع "Mysterious Universe" أن تكون هذه الظواهر ناجمة عن "زلازل الصقيع"، التي يمكن أن تحدث في المناخات شديدة البرودة.

المصدر: ذي صن

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