مسافر يرصد لحظة اشتعال محرك طائرة في الجو! (فيديو)
يمكن أن تكون رؤية اشتعال محرك طائرة بينما تجلس بلا حراك في مقعدك على ارتفاع آلاف الأمتار في الهواء، أسوأ كابوس بالنسبة للركاب، ولكن المشهد المرعب هذا التُقط مؤخرا في بنما.
وقام المسافر، سيزار لوتشيانو، بتصوير اللقطات المروعة على متن رحلة شركة "Copa Airlines"، في 31 يناير الماضي، عندما احترق أحد محركات الطائرة عقب اصطدام طائر به.
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Las palabras más difíciles de escuchar 😳PREPÁRENSE PARA EL IMPACTO. . . Nunca antes me habían pasado tantos pensamientos en tan poco tiempo. Creí que estas cosas solo ocurrían en películas. . . Viví cada una de las explosiones😶, estaba justo a la salida de la ventanilla... No tengo mucho aliento para contarles todas las cosas que fluían en mente durante el hecho, pero si hay algo que estaba claro ESTE NO ERA EL MOMENTO, tengo la certeza de que mi propósito en la tierra no se ha cumplido, y mientras grababa solo decía DIOS gracias, sé que me falta mucho por entregar. . . A la distancia veía a @inviertenti & @aurarod con la misma calma que mi espíritu me trasmitía... Faltan muchas vidas por impactar. Guatemala a allá nos vemos!! DIOS EN CONTROL. #cesarluciano #DESPIERTA
وكانت الطائرة متجهة إلى غواتيمالا قبل وقوع الحادثة، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار "Tocumen" الدولي في بنما.
#AACinforma Incidente en el despegue de aeronave en el Aeropuerto Internacional de Tocumen la cual retorna sin novedad a la terminal.— Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá (@aacivilpty) January 31, 2019
ونشر لوتشيانو الفيديو على حسابه في إنستغرام، مع رسالة وصف فيها شعوره الحقيقي أثناء رصد النيران المشتعلة مباشرة أمام عينيه.
وقال موضحا: "لم يحدث أن مرت الكثير من الأفكار في رأسي من قبل، خلال فترة قصيرة كهذه. اعتقدت أن هذه الأحداث تحصل في الأفلام فقط. لا أريد أن أخبركم بكل الأفكار التي تدفقت في ذهني أثناء الحدث، ولكن يمكن القول إنه لم يكن وقتي المفضل".
وأكدت هيئة الطيران المدني في بنما، أن الطيار نجح في إعادة الطائرة بأمان إلى مطار "Tocumen" بعد الحادثة.
وفي بيان صادر، قالت "Copa Airlines" إن الطيار اتبع جميع بروتوكولات السلامة، بعد أن اصطدم طائر بأحد المحركات، ونجح في تنفيذ عملية الهبوط، وفقا لتقارير "TVN".
كما أوضحت الشركة أن الركاب "لم يتعرضوا للخطر"، لأن الطيارين "قادرون على التعامل مع مثل هذه المواقف".
المصدر: RT