مسافر يرصد لحظة اشتعال محرك طائرة في الجو! (فيديو)

يمكن أن تكون رؤية اشتعال محرك طائرة بينما تجلس بلا حراك في مقعدك على ارتفاع آلاف الأمتار في الهواء، أسوأ كابوس بالنسبة للركاب، ولكن المشهد المرعب هذا التُقط مؤخرا في بنما.

وقام المسافر، سيزار لوتشيانو، بتصوير اللقطات المروعة على متن رحلة شركة "Copa Airlines"، في 31 يناير الماضي، عندما احترق أحد محركات الطائرة عقب اصطدام طائر به.

وكانت الطائرة متجهة إلى غواتيمالا قبل وقوع الحادثة، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار "Tocumen" الدولي في بنما.

#AACinforma Incidente en el despegue de aeronave en el Aeropuerto Internacional de Tocumen la cual retorna sin novedad a la terminal. — Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá (@aacivilpty) January 31, 2019

ونشر لوتشيانو الفيديو على حسابه في إنستغرام، مع رسالة وصف فيها شعوره الحقيقي أثناء رصد النيران المشتعلة مباشرة أمام عينيه.

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وقال موضحا: "لم يحدث أن مرت الكثير من الأفكار في رأسي من قبل، خلال فترة قصيرة كهذه. اعتقدت أن هذه الأحداث تحصل في الأفلام فقط. لا أريد أن أخبركم بكل الأفكار التي تدفقت في ذهني أثناء الحدث، ولكن يمكن القول إنه لم يكن وقتي المفضل".

وأكدت هيئة الطيران المدني في بنما، أن الطيار نجح في إعادة الطائرة بأمان إلى مطار "Tocumen" بعد الحادثة.

وفي بيان صادر، قالت "Copa Airlines" إن الطيار اتبع جميع بروتوكولات السلامة، بعد أن اصطدم طائر بأحد المحركات، ونجح في تنفيذ عملية الهبوط، وفقا لتقارير "TVN".

كما أوضحت الشركة أن الركاب "لم يتعرضوا للخطر"، لأن الطيارين "قادرون على التعامل مع مثل هذه المواقف".

المصدر: RT