 
مباشر

طائرة نقل عسكرية تقلع من شاطئ رملي (فيديو)

متفرقات

طائرة نقل عسكرية تقلع من شاطئ رملي (فيديو)
Live Leak: NewsFlare
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lb4n

انتشر مقطع فيديو جديد يوثق إقلاع وهبوط طائرة نقل عسكرية كبيرة على شاطئ رملي في بريطانيا، في مشهد قل ما نشاهده في عالم الطيران.

وذكر ملتقطو الفيديو على شاطئ "سونتون ساندس"، أن الطائرة تعود لسلاح الجوي الملكي البريطاني، وهي من طراز "Lockheed C-130".

والمثير أن طائرات بهذا الحجم تحتاج عادة لمدارج ملساء ومخصصة للإقلاع والهبوط، بعكس ما ظهر في المقطع المصور الذي انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كيف ساهم هاتف رهف القنون في شعبيتها؟ بسببه حصلت على لجوء في كندا وأثارت انتباه العالم كله