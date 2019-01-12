طائرة نقل عسكرية تقلع من شاطئ رملي (فيديو)

انتشر مقطع فيديو جديد يوثق إقلاع وهبوط طائرة نقل عسكرية كبيرة على شاطئ رملي في بريطانيا، في مشهد قل ما نشاهده في عالم الطيران.

وذكر ملتقطو الفيديو على شاطئ "سونتون ساندس"، أن الطائرة تعود لسلاح الجوي الملكي البريطاني، وهي من طراز "Lockheed C-130".

والمثير أن طائرات بهذا الحجم تحتاج عادة لمدارج ملساء ومخصصة للإقلاع والهبوط، بعكس ما ظهر في المقطع المصور الذي انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: وكالات