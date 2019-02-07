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"ماكدونالدز" تشجع الأطفال على القراءة!

متفرقات

Reuters YH/KC
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بدأت شركة "ماكدونالدز" باتباع سياسة جديدة في بيع منتجاتها لتشجيع زبائنها من الأطفال على القراءة.

وتشمل الخطط الحالية لـ "ماكدونالدز" استبدال الألعاب الموجودة في وجبات "Happy Meal"، التي غالبا ما يشتريها الناس لأطفالهم، بالكتب أو قصص الأطفال، ما سيوفر فرصة إضافية لحث زبائنها الصغار على القراءة.

وأوضح القائمون على الفكرة أن الشركة بدأت بتطبيق السياسة الجديدة في جميع فروعها بنيوزيلندا، وتطمح حاليا لبيع 800 ألف كتاب هناك.

وجرّبت "ماكدونالدز" هذه الطريقة العام الفائت في بعض الفروع الموجودة في بريطانيا، وباعت نحو 14 مليون كتاب، لذا ينوي خبراء التسويق فيها اعتماد الفكرة في العديد من البلدان، اعتبارا من النصف الثاني من العام الجاري.

المصدر: فيستي

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