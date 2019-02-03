توأم تركي في منافسة غير مسبوقة وجها لوجه

شهدت بطولة كأس تركيا للشطرنج المقامة في ولاية أنطاليا، مباراة حماسية بين توأم، استمرت لمدة 3 ساعات ونصف الساعة.

وينظم الاتحاد التركي للشطرنج البطولة المذكورة سنويا، ويشارك في نسخة العام الحالي 310 متسابقين من 67 ولاية تركية.

ومن أبرز المسابقات في نسخة العام الحالي، لقاء بين التوأم فرات جابان وشقيقه فرمان (35 عاما) من ولاية دياربكر.

وفي تصريح له، أفاد فرات جابان بأنه تعلم الشطرنج في المرحلة الإعدادية من مسيرته الدراسية. وعن مباراتهما في بطولة كأس تركيا، قال جابان: "لقد كانت مباراة ممتعة، وأواجه شقيقي لأول مرة في بطولة رسمية، ومباراتنا التي استمرت 3 ساعات ونصف انتهت بالتعادل".

من جانبه قال فرمان، إن لعبة الشطرنج تعلم الإنسان كيفية اتخاذ القرار الصحيح، وتزيد الثقة بالنفس.

وتابع: "كنت أعرف أنني أفضل من أخي في هذه اللعبة، وعلى الرغم من أنني حققت الأفضلية في البداية، إلا أنني تهاونت بعض الشيء، ولذا استطاع أخي أن يحقق التعادل في نهاية المباراة".

المصدر:تركيا بوست