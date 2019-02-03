مسافر ينقذ ثعلبا علقت علبة حليب برأسه (فيديو)

قام مسافر تشيلي بمساعدة ثعلب صحراوي كان يعاني من علبة حليب ضيقة علقت في رأسها، ذلك بعد أن حاول الثعلب التخلص منها مررا وتكررا، لكن دون جدوى.

وعثر المسافر، إدواردو نونيز، على الثعلب الصحراوي بالصدفة بينما كان يقود سيارته عبر صحراء في الأرجنتين، حيث كان الثعلب يدور بمكانه في مسار دائري وهو في حالة خوف.

كما قام إدواردو بتصوير إنقاذه للثعلب مستخدما هاتفه الذكي، لينشره على مواقع التواصل الاجتماعي ويحقق ملايين المشاهدات خلال بضعة أيام فقط.

المصدر: وكالات