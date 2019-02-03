شاهد أغلى وأفخم فندق في روسيا

حدد خبراء موقع "Aviasales" أغلى فندق في روسيا، بعد تحليل حجوزات الفنادق التي قام بها السياح خلال العطلة الشتوية، المتمثلة في أعياد الميلاد ورأس السنة.

واستلمت صحيفة "لينتا. رو" الإلكترونية نسخة لبيان موقع "Aviasales" الصحفي، الذي يبين نتائج الإحصائيات وتحليل خبراء الموقع حول أغلى الفنادق في روسيا.

taleonimperialhotel.com

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وتبين أن الفندق الأغلى في روسيا خلال فترة العطلة الشتوية 2018-2019، هو فندق "تاليون إمبريال" في مدينة بطرسبورغ، وفقا لتكلفة حجز جناح فاخر لاثنين من السياح في هذا الفندق ليوم واحد، والتي بلغت 700 ألف روبل (10 آلاف و700 دولار).

ويقع فندق "تاليون إمبريال" في مبنى قصر من القرن السابع عشر، وتم تجهيزه بأثاث وإكسسوارات تعد من التحف الفنية النادرة.

وتبلغ مساحة أفخر جناح فيه 240 مترا مربعا، ويتمتع المقيمون فيه بخدمات رفيعة المستوى، بالإضافة لمراكز الترفيه ووجبات الإفطار التي تتضمن الكافيار والشمبانيا.

taleonimperialhotel.com

taleonimperialhotel.com

taleonimperialhotel.com

المصدر: لينتا. رو