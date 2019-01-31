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نجم الراب يترك بقشيشا بقيمة 20 ألف دولار

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نجم الراب يترك بقشيشا بقيمة 20 ألف دولار
Globallookpress Wiese/face to face
دريك
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ترك نجم الراب الكندي، دريك، بقشيشا لعاملتين في مطعم للوجبات السريعة تبلغ قيمته 10 آلف دولار لكل منهن.

وكانت صورة دريك على موقع تويتر وهو يطلب الطعام في "ماكدونالدز" قد حققت انتشارا على الإنترنت، وعلق العديد من المستخدمين وعشاق نجم الراب عليها.

ودريك هو فنان راب ومغني وكاتب أغاني ومنتج اسطوانات وممثل ورجل أعمال كندي، ودخل في عام 2018 إلى قائمة فناني الراب العشر الأوائل من حيث الأجر، حيث بلغ أجره السنوي 47 مليون دولار.

المصدر: mail.ru

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