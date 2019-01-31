نجم الراب يترك بقشيشا بقيمة 20 ألف دولار

ترك نجم الراب الكندي، دريك، بقشيشا لعاملتين في مطعم للوجبات السريعة تبلغ قيمته 10 آلف دولار لكل منهن.

According to @imajnoel, Drake pulled up to a @McDonalds and gave two employees $10K.



God's plan 🙏 pic.twitter.com/bFqWp2tiOL — Complex Music (@ComplexMusic) January 30, 2019

وكانت صورة دريك على موقع تويتر وهو يطلب الطعام في "ماكدونالدز" قد حققت انتشارا على الإنترنت، وعلق العديد من المستخدمين وعشاق نجم الراب عليها.

ودريك هو فنان راب ومغني وكاتب أغاني ومنتج اسطوانات وممثل ورجل أعمال كندي، ودخل في عام 2018 إلى قائمة فناني الراب العشر الأوائل من حيث الأجر، حيث بلغ أجره السنوي 47 مليون دولار.

المصدر: mail.ru