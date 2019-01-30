خاتم يختفي 12 عاما في مكان غريب من جسد بريطانية!

فقدت فتاة بريطانية خاتمها لمدة 12 عاما، ولم تستطع العثور عليه طوال تلك المدة، حتى أنها بدأت بنسيانه في الفترة الأخيرة.

وذكرت صحيفة مترو، أن أبيجيل تومبسون، من مدينة كيتلي البريطانية، البالغة من العمر الآن 20 عاما، وتعمل في مجال مستحضرات التجميل، فوجئت لدى عثورها على الخاتم المفقود.

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وقالت تومبسون: "لقد كان يوما عاديا، وكنت أجلس على الأريكة عندما عطست ونظرت إلى منديلي وفكرت.. ما هذا بحق الجحيم؟ لقد كان الخاتم الذي أضعته عام 2007، لقد خرج من أنفي عندما عطست".

وأشارت تومبسون إلى أن الخاتم كان هدية من والدتها بمناسبة عيد ميلادها الثامن وفقدته بعد بضعة أشهر، وساورها الشك آنذاك بأن إحدى صديقاتها سرقته.

وأكدت البريطانية قائلة: "لم أكن لأخمن لمليون عام أنه علق في أنفي". وترى والدة تومبسون أن الخاتم علق هناك عندما كانت "تلعب بأنفها".

المصدر: مترو