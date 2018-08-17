الكشف عن سر خاتم الأميرة ديانا!

كشفت صحيفة ذا صن البريطانية عن حقيقة خاتم خطوبة الأميرة ديانا، الذي "أحرج" كامل أفراد العائلة المالكة.

وقدم الأمير تشارلز لعروسه الأميرة ديانا في مراسم الخطبة خاتما ذهبيا مرصعا بياقوتة سيلانية زرقاء عيار 12 قيراطا تحيط بها 14 ألماسة، من صياغة دار المجوهرات البريطانية غارارد.

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لكن هذا الخاتم المزخرف لم يكن فريدا من نوعه، لأنه كان مطروحا في معروضات متجر غارارد بسعر 60 ألف دولار.

واختارت الأميرة الراحلة الخاتم بنفسها، بعد أن عن عرض عليها الأمير تشارلز الاختيار من مجوهرات دار غارارد المشهورة.

وعلق البعض حينها على أن الأميرة اختارت هذا الخاتم لحجمه الكبير، والبعض الآخر قال إنها اختارته لأنه يذكرها بخاتم خطبة والدتها.

وبعد وفاة أميرة "القلوب" المأساوية، عام 1997، تركت ديانا مجموعة مجوهراتها الكاملة لأبنائها، ويليام دوق كامبردج وهاري دوق ساسيكس.

وخاتم خطبتها الشهير موجود الآن في مجموعة زوجة ويليام كيت ميدلتون.

المصدر: لينتا. رو