قصة حب عاصفة تنتهي بزواج بريطانية من لحافها! (فيديو)

قررت امرأة بريطانية دعوة مجموعة من الضيوف لحضور حفل زفافها من لحافها الخاص، وبينت "الأسباب الوجيهة" لقرارها.

وذكرت صحيفة مترو، أن باسكال سيلليك (49 عاما) من مدينة إكستر، أعلنت تاريخ حفل الزفاف، في 10 فبراير المقبل. وستلبس سيلليك خلال عرسها نعلا رقيقا وثوب نوم ناعما.

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وينصح ضيوف حفل الزواج بأن يحضروا الحفل بلبس البيجامات وأزياء النوم الأخرى الفضفاضة. كما يمكن للضيوف أن يحضروا معهم دماهم الطرية وأكياس التدفئة بالماء للشعور بأقصى درجات الراحة والدفئ.

وتقول سيلليك: "اللحاف يأتي إلي دائما لمساعدتي في اللحظة المناسبة ويعانقني بشكل رائع. أنا أحبه جدا وأريد أن أدعو الناس ليشهدوا قراني مع الشريك الأكثر ثباتا وراحة في حياتي".

المصدر:مترو