العشق الممنوع.. كوميديا سوداء يفجرها الغاز السوري!

عبر فنانون سوريون عن تضامنهم مع جمهورهم ممن أعيتهم الظروف في ظل أزمة المحروقات والكهرباء في أيام البرد القارس، حيث لا يوجد مصدر بديل للتدفئة.

ووجه الفنانان أيمن زيدان وشكران مرتجى رسائل عبر صفحات التواصل الاجتماعي، تحمل شكاوى من نقص المواد الرئيسة للتدفئة في البيوت، كالغاز والمازوت والكهرباء.

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كما عبر الفنان عباس النوري بطريقته عن تلمسه لأوجاع المواطن السوري بنقص مواد التدفئة في إجابة عن سؤال صحفي عن مشاركته في الجزء العاشر من مسلسل باب الحارة قائلا: "تنكة المازوت أهم عندي من مسلسل باب الحارة".

وظهر الفنان الكوميدي باسم ياخور في صورة طريفة يحتضن فيها جرتي غاز على طريقته المضحكة المبكية لإيصال أوجاع الناس.

وحصل الفنان على تعليقات كثيرة تؤيده في هذه الصورة وفي تضامنه مع الناس البسطاء، حيث قال أحد متابعيه حمادة قدسي: "يا جماعة مو شرط يلي ينزل هيك صورة أنو يكون مقطوع من الغاز، بس على الأقل ما يكون مقطوع من الإحساس. يعني هو لو عندو كلشي مأمن بس مو غلط يحس بالناس المقطوعة وينزل يلي بحسو مع احترامي لجميع الأراء".

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي