الفنان السوري زهير عبد الكريم يبكي بحرقة ويطلق "البيان رقم واحد"

تناقل ناشطون تسجيلا مصورا يظهر الفنان السوري زهير عبد الكريم وهو يقرأ ما أسماه "البيان رقم واحد"، تضمن نقدا لاذعا لعدد من الفنانين دون أن يسميهم، ومشيدا ببطولات الجيش السوري.

وانتقد عبد الكريم تذمر عدد من الفنانين للوضع المعيشي السيء في سوريا في الوقت الحالي، وانقطاع الغاز والكهرباء، وتساءل "وين كنتوا بالتمان سنين الماضية".

وأشار الممثل السوري إلى أن عددا من الفنانين خرجوا من سوريا وعملوا في عدد من المسلسلات وقبضوا مبالغ كبيرة، وقال: "ما كنتوا عمتقبضوا هيك لأنك الباتشينو، كنت عمتقبض هيك كرمال وقوفك ضد الوطن".

كما أشاد عبد الكريم بالبطولات والتضحيات التي قدمها الجيش السوري خلال سنوات الحرب.

ونشر خلال الفترة الماضية عدد من الفنانين مناشدات للرئيس السوري بشار الأسد حول الأوضاع المعيشية السيئة، وانقطاع الغاز وارتفاع عدد ساعات تقنين الكهرباء وانخفاض المستوى المعيشي للمواطن.

وتباينت ردود الأفعال حول البيان الذي أصدره الممثل السوري زهير عبد الكريم بين معارض ومؤيد، فهناك من اعتبر أن بيانه مبالغ فيه ولا يسعى سوى للمزايدة والدعاية ولفت الانتباه، وآخرون لمسوا في بيانه صدق الممثل في التعبير عن مشاعره.

زهير عبد الكريم...يكفيه مافيه من صدق وادب — الدون محمد الزين (@QYfYSzsJe7ghy2q) 20 января 2019 г.

ابو المجد فنان انسان وطني شريف محترم، الفنان زهير عبد الكريم من الشرفاء الذي لم يتم تقديره كما يجب( كل كلمة قالها هي حقيقة) واتمنى ان نعود ونلتقي معا يا ابو المجد لأنك بتستاهل كل خير https://t.co/XG7HSJIZ2p — Mohamad Arnous (@MohamadArnous4) 19 января 2019 г.

يمكن أن يكون قد أتقن دوره كممثل في #البيان_رقم1،

لكنه جاء على صرخة الجياع واصتكاك أسنان المتجمدين.#زهير_عبد_الكريم



الفيديو بالتعليقات — Ali Souleman (@AliSouleman3) 19 января 2019 г.

بعد ما شفت حيونة #زهير_عبد_الكريم#وزهير_رمضان انا قررت أتخلى وأتنازل عن اسمي 😑 — ~زهير~ (@zoz_syr) 19 января 2019 г.

بعد ما شفت حيونة #زهير_عبد_الكريم#وزهير_رمضان انا قررت أتخلى وأتنازل عن اسمي 😑 — ~زهير~ (@zoz_syr) 19 января 2019 г.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي