روسيا تتسلم دبابات "تي-34" الأسطورية من لاوس

وصلت إلى مدينة ناروفومينسك بضواحي موسكو 30 دبابة من طراز "تي -34" أهدتها لاوس لروسيا.

وتنضم تلك الدبابات الأسطورية المعروفة منذ الحرب العالمية الثانية التي لا تزال في حالة تقنية جيدة إلى قوام فرقة الدبابات "كانتيميروفسكايا".

ونقلت الدبابات بحرا إلى ميناء فلاديفوستوك الواقع في أقصى شرق روسيا، من حيث نقلت بسكة الحديد إلى ضواحي موسكو مرورا بالبلاد كلها تقريبا، من شرقها إلى غربها.

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وقالت إدارة الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الدفاع الروسية إن تلك الدبابات كانت، قبل عام 2018، في حوزة الجيش اللاوسي وحالتها التقنية مقبولة.

وأضافت أن قيادة فرقة الدبابات "كانتيميروفسكايا" أعدت لها مستودعا خاصا وأفرادا لأطقمها يتلقون دورة لقيادتها وصيانتها، وشكلت منها كتيبة دبابات ستباشر أداء مهامها، بدءا من 1 مارس المقبل.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي مارشال القوات البرية، دميتري بولغاكوف، إن تلك الدبابات ستشارك في المشاريع العسكرية والتاريخية والأفلام والمسلسلات السينمائية، فضلا عن مشاركتها في استعراض النصر الذي سيقام يوم 9 مايو المقبل في الساحة الحمراء بموسكو.

المصدر: روسيسكايا غازيتا