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2.8 مليار إنسان على موعد مع "قمر الذئب الدموي العملاق"

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من المتوقع أن يشاهد 2.8 مليار شخص من سكان الأمريكتين الشمالية والجنوبية وأوروبا وغرب إفريقيا وأقصى شمال روسيا خسوفا كليا للقمر في ظاهرة تسمى "قمر الذئب الدموي العملاق".

وتسمى حالة القمر على هذا النحو، نظرا لكونه بدرا كاملا ولشدة قربه من الأرض، حيث سيتوهج بلون أحمر نحاسي أشبه بلون الدم.

وبما أنه يظهر في يناير، حين تعوي الذئاب جوعا خارج القرى، فقد نال وصف "قمر الذئب" وفقا لدورية "فارمرز ألماناك".

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وسيتمكن سكان بطرسبورغ وموسكو من رؤية خسوف القمر في صباح يوم 21 يناير، عند الساعة 07:45 وحتى الساعة  08:45 (في مدينة بطرسبورغ) ومن الساعة 06:34 وحتى 08:44 (في مدينة موسكو)، فيما سيكون كسوف القمر التالي في هذه المناطق في 7 سبتمبر 2025، وفقا لوكالة إنترفاكس.

وسيظهر الخسوف في سماء الولايات المتحدة عند الساعة 11:41 دقيقة بتوقيت الساحل الشرقي للبلاد (04:41 غرينتش)، وفقا لوكالة رويترز.

المصدر: وكالات

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