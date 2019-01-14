أغرب نظريات المؤامرة الخرافية المرتبطة بقمر "الهلاك الأبدي" الدموي!

من المتوقع أن يضيء قمر الذئب الدموي سماء الليل هذا الشهر، ومن غير المفاجئ أن يثير هذا الحدث العديد من نظريات المؤامرة الغريبة.

وفي حين أن للحدث أصولا علمية عميقة، يعتقد الكثيرون أنه علامة غامضة على الهلاك الأبدي. وفيما يلي بعض أكثر الخرافات ونظريات المؤامرة غرابة وروعة:

- نبوءة الكتاب المقدس

يعتقد بعض أصحاب نظريات المؤامرة أن القمر الدموي يرتبط برسائل مخفية في الكتاب المقدس، تصف نهاية العالم.

وقدم جون هيغي ومارك بيلتز، "نبوءة القمر الدموي" لأول مرة في عام 2014، وادعيا أن حدوث 4 حالات خسوف للقمر بشكل متعاقب، يشير إلى نهاية الأرض كما هو موضح في الكتاب المقدس، في أعمال 2:20 ورؤيا 6:12، على حد قولهما.

ويتم تفسير النظرية في كتاب "Joel"، والذي يقول: "الشمس ستتحول إلى ظلام والقمر إلى دم، قبل أن يأتي يوم الرب العظيم".

- الأبراج الفلكية

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قال خبراء علم التنجيم إنه يمكن لخسوف القمر أن يحمل رؤى إضافية في حياة الناس.

وفي مقالة لـ "Elle"، يطرح الخبراء الطرق التي سيؤثر فيها القمر الدموي على الأبراج هذا الشهر، استنادا إلى إشارة النجم الخاصة:

الحمل: تطورات رومانسية أو انفجار عبقري مبدع

الثور: أخبار أو تغييرات في المنزل

الجوزاء: تحولات كبيرة مع دائرة الأصدقاء

السرطان: فرص لكسب المال

الأسد: تفجير المواهب أمام أعين الجمهور

العذراء: المساعدة على الصفح

الميزان: تعزيز الشعبية

العقرب: رسم فرص وظيفية رفيعة المستوى

القوس: فرصة للسفر

الجدي: تعميق الاتصالات مع روح مميزة

الدلو: الكشف عن الشركاء المناسبين

الحوت: دفع القرارات "البالية" إلى البعيد

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- أسطورة الأمريكيين الأصليين

تدعي أسطورة طرحتها "هوبا"، وهي قبيلة أمريكية من شمالي كاليفورنيا، أنه يوجد لدى القمر 20 زوجة والكثير من الحيوانات.

وشكلت معظم هذه الحيوانات أسود الجبال والثعابين، وعندما لم يوفر القمر ما يكفي من الطعام اللازم لها، هاجمت سيدها ما جعله ينزف.

ولن ينتهي خسوف القمر إلا عندما تأتي زوجات القمر لتقديم المساعدة، فتجمع الدم وتعيد رونقه، وهكذا تُطرد الأسطورة.

ومع ذلك، تعتقد قبيلة "Luiseño" في جنوب كاليفورنيا، أن الخسوف يدل على أن القمر مريض، ويتوجب على أعضاء القبيلة تلاوة الصلوات والهتافات لإبعاد آثار الأسطورة.

- أسطورة أمريكا الجنوبية

اعتقدت إمبراطورية "الإنكا" الأمريكية أن القمر الدموي كان نتيجة هجوم "Jaguar السماوي" الذي التهم القمر، ما نتج عن ذلك مذبحة تلونت باللون الأحمر. وكانوا يخشون من أن يهبط "Jaguar" على الأرض لالتهام الناس.

ومن أجل منع مثل هذا الهجوم، كانوا يصرخون ويهزون رماحهم تجاه القمر، بالإضافة إلى ضرب كلابهم لجعلها تنبح وتعوي.

المصدر: ميرور