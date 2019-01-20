حادثة غريبة لسيارة علقت في مرآب! (فيديو)

صورت كاميرا مراقبة أمنية حادثة غريبة في مرآب أرضي، إذ علقت إحدى السيارات بشكل تام بين جدارين، وأصبح من المستحيل تحريرها.

وبدأت الحادثة عندما حاول سائق السيارة تمريرها عبر منعطف ضيق داخل المرآب، إلا أنها اصطدمت بأحد الجدران.

وعندما حاول السائق الرجوع بالسيارة إلى الوراء لإعادة محاولة تمريرها عبر المنعطف، حدث خطأ ما، وخرجت الأمور سريعا عن السيطرة، كما يظهر في الفيديو.

المصدر: وكالات