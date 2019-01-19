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قرد يسرق قنينة جعة من سائح ويشربها (فيديو)

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قرد يسرق قنينة جعة من سائح ويشربها (فيديو)
القرد السارق
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أقدم قرد على سرقة قنينة جعة من أحد السياح في الهند، وبدأ بشربها أمام الجميع.

وتفيد صحيفة ديلي ميل، بأن الحادثة وقعت في مدينة راجامبيت بولاية أندرا براديش في الهند. ويلاحظ في الفيديو كيف يمسك القرد بقنينة الجعة ويشربها.

ويسمع من خلف الكواليس صوت رجلين سرق القرد منهم قنينة الجعة، حتى أن أحدهم حاول استعادتها، ولكنه توقف خوفا من رد فعل القرد.

المصدر: لينتا. رو

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