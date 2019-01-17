صرح إماراتي زاره مليون شخص في عام واحد

زار نحو مليون شخص معلم مدينة دبي الجديد، "برواز دبي"، وذلك بعد مرور عام واحد على افتتاحه، في 1 يناير 2018.

ويعتبر برج "برواز دبي" الأول من نوعه في العالم، حيث يتكون فعليا من برجين توأم، يصل بينهما جسر شاهق بطول 150 مترا، في حين يقع الصرح في منطقة فاصلة بين قسمي دبي، التاريخي من جهة والحديث من جهة أخرى.

إقرأ المزيد

وبالإضافة إلى تصميمه الهندسي الفريد، يمكن للزائر أن يمشي داخل الجسر الشاهق الذي يحتوي على أرضية زجاجية شفافة، ما يمنحه شعورا وكأنه يمشي في الهواء.

وعلاوة على ما سبق، يمكن للناظر من أعلى البرج مشاهدة التطور العمراني للمدينة عبر السنين، بحيث يمكنه مشاهدة دبي القديمة من جهة، والنظر إلى دبي الحديثة والمعاصرة في اللحظة نفسها، لكن من الجهة المقابلة.

وحاز "برواز دبي" على العديد من الجوائز المرموقة خلال العام الماضي، كان أبرزها، "Excellence Award"، خلال توزيع جوائز الموسم الرابع من "Theme Parks Awards".

المصدر: Gulf News