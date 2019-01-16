شاهد "التوأم الأفغاني" لرئيس وزراء كندا

اشتهر مطرب أعراس أفغاني بسرعة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة للشبه الكبير بينه وبين رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو.

وأصبح المطرب، عبد السلام مفتون، شخصية شهيرة في أفغانستان، عقب مشاركته في البرنامج الغنائي المحلي، "نجم أفغانستان"، الذي أنتج على طراز البرنامج العالمي، "The X Factor".

ويجني شبيه ترودو رزقه من غنائه في الأعراس والمناسبات السعيدة، في حين عبر عن تطلعه للقاء ترودو في يوم من الأيام، حيث صرح قائلا: "بالطبع أريد لقاءه، فهو شخصية عالمية.. أنا رجل فقير ولا أستطيع لقاءه إلا في حال قام هو بدعوتي".

وما زال مفتون يتنافس مع باقي المشتركين في البرنامج الغنائي، آملا بالفوز وتحقيق لقب "نجم أفغانستان"، ولعل لشبهه الكبير مع جاستن ترودو أن يعزز فرصه بالفوز.

المصدر: The National