اكتشاف سر خطوط الحمار الوحشي البيضاء والسوداء

لطالما حيرت خطوط الحمار الوحشي العديد من الباحثين لتكون موضوع نقاش دائم حول سر تواجدها.

وفي حين يعتقد البعض أن الخطوط السوداء والبيضاء تعمل كتمويه، إلا أن الأبحاث أظهرت أنها تردع ذباب الحصان الممتص للدم.

واستخدمت العديد من القبائل البدائية حيلة الخطوط البيضاء والسوداء غير المنتظمة، المستوحاة من الحمار الوحشي، ما يجعل من الصعب على الحشرات رؤيتهم، ويمنع اللدغات المؤلمة التي تسببها الطفيليات الممتصة للدماء.

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ولاختبار هذه النظرية، قام الباحثون برسم خطوط بيضاء على دمى عارضة، شبيهة بتلك المستخدمة من قبل الشعوب القبلية في جميع أنحاء العالم. ووجدوا أن الذباب ظل بعيدا ولم يقترب من الدمى، كما هو الحال بالنسبة للحمار الوحشي.

وأجريت التجارب في هنغاريا، حيث كان يوجد "العديد من أنواع الخيول" في أشهر الصيف. وتعمل الخطوط عن طريق تشتيت الضوء، ما يجعل من الصعب على الحشرات رؤية الهدف.

وكتب الباحثون في مجلة الجمعية الملكية، إن "نموذج الدمية البشرية بني اللون كان أكثر جاذبية للحشرات بنحو 10 مرات، مقارنة بالنموذج البني ذي الخطوط البيضاء".

وقال علماء جامعة "Eotvos Lorand" في بودابست، إن "الثدييات الأكثر لفتا للأنظار، الحمر الوحشية، تمتلك نمطا مميزا في أجسادها يقلل من جاذبيتها لذباب الخيول".

وأضافوا أنه "يمكن أن تعمل الرسوم المخططة، مثل تلك التي يستخدمها الأفارقة والأستراليون، على ردع الذباب وبالتالي تقليل التهيج وانتقال الأمراض".

المصدر: ديلي ميل