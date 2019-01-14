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قطة تلتزم بقواعد المرور! (فيديو)

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قطة تلتزم بقواعد المرور! (فيديو)
ZUMAPRESS.com-© Alberto Pezzali
صورة أرشيفية
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انتشر فيديو طريف عبر وسائل التواصل الاجتماعي يصور قطة تعبر شارعا للسيارات في بيلاروس.

والتقطت كاميرا المراقبة الأمامية في إحدى السيارات أجمل عملية عبور قط للشارع، في 11 يناير 2019، ونشر سائق السيارة مقطع الفيديو على شبكة "فكونتاكتي" الروسية للتواصل الاجتماعي.

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وتظهر لقطات الفيديو انتظار القطة على الرصيف عند ممر المشاة، في أحد شوارع مدينة بريست البيلاروسية، حتى توقفت السيارات تماما لتعبر الشارع بعدها بأمان.

وبحسب وكالة أنباء "BelNovosti" البيلاروسية، فإن مستخدمي شبكة "فكونتاكتي" علقوا على الفيديو بقولهم: "لأنها لا تمشي على الثلج، بل على طريق نظيف". وقال آخرون: "إنها أذكى من الكثيرين من المشاة".

المصدر: لينتا. رو

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