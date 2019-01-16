2000 حصوة في مرارة مريضة صينية! (فيديو)

استخرج الأطباء في الصين أكثر من 2000 حصوة من مرارة مريضة تتغذى على أطعمة غنية بالدهون.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن مواطنة من سكان مدينة غوييانغ بمقاطعة قويتشو الصينية، كنيتها وان، لجأت إلى المستشفى شاكية من ألم حاد في بطنها.

وفحص الأطباء المريضة، ليجدوا أن مرارتها تضخمت كثيرا. وأجريت لها عملية جراحية تنظيرية، استخرج الأطباء فيها أكثر من ألفي حصوة من أحجام مختلفة، وصل قطر الحصوات الكبيرة منها إلى 0.8 سنتيمتر.

إقرأ المزيد

ويرجع الأطباء سبب تراكم كمية غير طبيعية من الحصى في مرارة المريضة إلى نوع الغذاء غير الصحي الذي تتناوله. كما أنها كانت تتناول القليل من الماء فحسب، ولم تكن تتناول وجبة الفطور.

وأوضحت وان أنها تتبع هذا النظام الغذائي السيئ لاستياقظها متأخرة كل يوم، ولعدم وجود عمل تقوم به، وتناولها الوجبات الدهنية والسريعة.

كما اعترفت المرأة بأنها تمارس هذا النمط من الحياة منذ أكثر من 5 سنوات. وكانت تعيد سبب آلام البطن لديها لمشاكل في المعدة، وكانت تتناول لعلاجها دواء اختارته بنفسها لتخفيف الأعراض.

المصدر: لينتا. رو