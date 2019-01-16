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بالفيديو.. حادث سير مروع!

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بالفيديو.. حادث سير مروع!
ZUMAPRESS.com-© x99
صورة أرشيفية
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انتشر عبر شبكة الإنترنت فيديو مزدوج، "من الداخل والخارج"، يوثق لحظة اصطدام حافلة ركاب، يستقلها 47 شخصا، بسيارة شحن كبيرة.

ونشرت قناة "Kb" التلفزيونية الفيديو الذي يصور حادثة الاصطدام لحظة انزلاق سيارة الشحن عن منعطف الطريق والتفافها عرضيا لتقطع طريق السيارات القادمة بالقرب من مدينة كالينينغراد الروسية.

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كما تظهر مشاهد الفيديو محاولات سائق الحافلة لتلافي الاصطدام، لكنه فشل في ذلك ووقع الحادث.

ولم يسفر الحادث عن أية وفيات، لكن اثنين من الركاب أصيبا بجراح، ونقلا إلى المستشفى.

المصدر: لينتا. رو

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