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سمكة قرش مفترسة "تبصق" شابا "لم يعجبها طعمه"!

متفرقات

سمكة قرش مفترسة
ZUMAPRESS.com-© Lionsgate
صورة أرشيفية
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هاجم قرش أبيض طالبا جامعيا يبلغ من العمر 19 عاما، أثناء ممارسته لرياضته المفضلة، ركوب الأمواج، في ساحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وذكرت صحيفة "The Tribune"، أن سمكة القرش المفترسة سبحت بقرب طالب جامعة التكنولوجيا، نيك وابنر، واقتربت منه من الأسفل.

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وقال وابنر: "حصل كل شيء بسرعة كبيرة، عندما التفتّ ورأيت قدمي في فكها المفترس". وبلغ طول سمكة القرش أكثر من 4.5 متر، وفقا لوابنر.

ولم يشعر الطالب بالألم من هول الصدمة، وبعد صراع قصير تمكن من ضرب القرش بقدمه الحرة. وهذا ما جعل القرش يترك الطالب فورا ليعود سابحا إلى الشاطئ على لوح التزلج.

وكشف الطالب وابنر عن إصابة قدمه بجراح عميقة، بعد أن تجرد من بزة الغوص. وساعده صديقه في الوصول إلى المستشفى حيث تم تخييط جراحة بـ 50 غرزة.

ويقول وابنر إن سمكة القرش أمسكت بقدمه بداعي الفضول فقط، "وتركتها بعد ذلك لأن الطعم لم يرق لها".

المصدر: لينتا. رو

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