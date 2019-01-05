جورج وسوف "يطلق النار" على مذيع لبناني

أثار المطرب السوري جورج وسوف فزع المشاهدين والحضور في حفل ليلة رأس السنة على إحدى الشاشات الفضائية اللبنانية.

وشارك الحساب الرسمي لفضائية "إم تي في" اللبنانية، مقطع فيديو لوسوف وهو يطلق النار على المذيع بيار رباط من مسدس صوتي.

وأطلق جورج وسوف طلقة من المسدس باتجاه المذيع اللبناني الذي قفز من مكانه مذعورا وسط قهقة الجمهور.

المصدر: "تويتر"