جورج وسوف "يطلق النار" على مذيع لبناني
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أثار المطرب السوري جورج وسوف فزع المشاهدين والحضور في حفل ليلة رأس السنة على إحدى الشاشات الفضائية اللبنانية.
وشارك الحساب الرسمي لفضائية "إم تي في" اللبنانية، مقطع فيديو لوسوف وهو يطلق النار على المذيع بيار رباط من مسدس صوتي.
هذا ما فعله جورج وسوف ببيار رباط @wassouf@pierrerabbat#mtvlebanon#الهوى_سلطانpic.twitter.com/Bo15WgCb13— MTV Lebanon (@mtvlebanon) January 2, 2019
وأطلق جورج وسوف طلقة من المسدس باتجاه المذيع اللبناني الذي قفز من مكانه مذعورا وسط قهقة الجمهور.
المصدر: "تويتر"
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