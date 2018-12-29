مشاهد مرعبة لمجموعة كبيرة من الثعابين السامة في مزرعة أمريكية!

حقق مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 3.2 مليون مشاهدة، إذ يصور مشهدا حقيقيا مرعبا عاشه مزارع أمريكي أثناء تفقده لحظيرة المزرعة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن المزارع الأمريكي، بوبي كوان، من تكساس، لاحظ وجود أفعى صغيرة تحت حظيرة مزرعته، عندما كان مع أصدقائه فيها.

وقرر كوان وأصدقاؤه رفع غطاء أرضية الحظيرة برافعة آلية، للعثور على الأفعى التي تسللت تحتها. لكن الجميع بمن فيهم صاحب المزرعة صدموا للمنظر الذي ظهر أمامهم بعد رفع الغطاء، بوجود أكثر من 30 أفعى سامة.

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وقال بوبي كوان: "لقد كنا.. كيف يمكن التعبير عن ذلك، لقد ارتعبنا كثيرا وكنا متفاجئين جدا. فبمجرد أن رفعنا الغطاء قمنا على الفور بإنزاله فقد كان هناك الكثير منها".

وبعد أن أخذ الرجال نفسا وتزودوا "بالشجاعة"، رفعوا غطاء أرضية الحظيرة مرة ثانية لتصوير مقطع فيديو عن ما شاهدوه، ليحصلوا على فيديو يثير الرعب ويدفع أكثر الشجعان للصراخ لدى مشاهدة هذا الكم الكبير من الأفاعي السامة دفعة واحدة.

ونشرت زوجة بوبي كوان الفيديو المرعب على "فيسبوك"، وحقق أرقاما كبيرة في نسبة عدد المشاهدات بلغت أكثر من 3 ملايين.

لكن المزارع وأصدقاءه لم يتعاملوا بقسوة، في نهاية المطاف، مع الزواحف السامة، ونقلوها فقط إلى مكان بعيد عن الناس والماشية.

المصدر: لايف. رو