أغرب أحداث العام 2018!

شهد سكان الأرض طوال العام 2018، مجموعة من الأحداث الهامة والغريبة أحيانا في مجالات عدة، من التحذيرات المروعة من التغير المناخي إلى الأحداث الفلكية المثيرة.

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ونتجت عن بعض تلك الأحداث الهامة ضجة كبيرة أو انتشار واسع عبر الإنترنت، بسبب غرابتها أو أهميتها، حتى أن بعضها قد يكون مثيرا للاشمئزاز.

وبعيدا عن الاكتشافات العلمية والأحداث الفلكية الهامة والأبحاث الطبية وما إلى ذلك، نشر موقع "ذي فيرج" أكثر الأحداث غرابة لعام 2018، من بينها:

1- مظلة شمسية تخترق صدر امرأة على الشاطئ

تعرضت امرأة أمريكية لحادث غريب على شاطئ ولاية ماريلاند، إذ رمت الرياح بمظلة شمسية في الهواء، قبل أن تسقط من جديد وتستقر مباشرة في صدر المرأة.

2- الثور الكبير للغاية "نيكرز"

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نجى الثور "نيكرز"، من نوع الهولشتاين فريزيان الهولندي، رباه مزارع أسترالي حتى أصبح ضخما جدا، من المسلخ بشكل لا يصدق، حيث رفض القائمون على المسلخ استقباله وذبحه لحجمه ووزنه الثقيل.

3- رجل يصاب بكسر في الرقبة بسبب كتم العطسة

كتم رجل في بريطانيا يبلغ من العمر 34 عاما عطسته، حيث شد على أنفه وأبقى فمه مغلقا خلال العطس بقوة، وسمع على الفور طقطقة في عنقه، وبعد وقت قصير بدأ يشعر بألم في الحلق والرقبة، واُصيب بعدها بتورم في الرقبة، وتغير صوته، ما جعله يذهب إلى المستشفى.

وأمضى الرجل حوالي أسبوعين في المستشفى جراء إصابته بكسر في الرقبة ناتج عن كتم عطسته.

4- الوهم السمعي "ياني أم لوريل":

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أثار مقطع صوتي انتشر بشكل واسع عبر شبكة الإنترنت تساؤلات بين المستخدمين حول ما إذا كانوا يسمعون صوتا يقول: "ياني" أو "لوريل".

ووفقا لما صرح به الأستاذ المساعد في الاختبار وعلم الأعصاب الإدراكي في جامعة ماستريخت، لارس ريكي، لموقع ذي فيرج، فإن الأمر لا يتعلق بوهم، بل إن السر في الواقع، يكمن في التكرار وآلية عمل الأذنين لدى كل فرد، وما يتوقع سماعه.

المصدر: ذي فيرج