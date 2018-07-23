حادثة نادرة.. مظلة شمسية تخترق صدر امرأة على الشاطئ!

تعرضت امرأة أمريكية لحادث غريب على شاطئ ولاية ماريلاند، إذ قذفت الرياح بمظلة شمسية في الهواء، قبل أن تسقط من جديد وتستقر مباشرة في صدر المرأة.

وأثناء استجمام المرأة على رمال الشاطئ بالرغم من اشتداد الرياح في ذلك اليوم، باغتتها "مظلة طائرة" واخترقت صدرها. وذكرت الشرطة أن المظلة كانت مهملة على الشاطئ من قبل زوار تركوها على الرمال.

وبعد وصول فرق الإنقاذ، اضطروا إلى قص رمح المظلة إلى قسمين حتى يتمكنوا من إخراجه من صدر المرأة، وبعدها تم إسعافها بوساطة حوامة إلى أقرب مشفى.

وتحذر الشرطة باستمرار من خطر المظلات الشمسية عند تركها على الشاطئ، أو عند عدم تثبيت رمحها بشكل كاف في الرمال، بحيث تتحول إلى سلاح قاتل عند هبوب الرياح. في حين يظهر الفيديو المرفق تأثير الرياح الخطير على المظلات الشاطئية.

ومنذ مدة أيضا، تعرضت امرأة بريطانية إلى حادثة مشابهة على شاطئ ولاية نيوجرسي الأمريكية، إذ قذفت الرياح بمظلة شمسية استقرت في كاحلها، لكنها نجت بأعجوبة.

المصدر: YouTube + BBC News