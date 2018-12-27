"الكسكسي" المغاربي في طريقه إلى العالمية!
أكد وزير الثقافة الجزائري، عز الدين ميهوبي، أن بلاده ستقدم طلبا تسجيل لليونيسكو لتصنيف طبق الكسكسي (المغاربي) في قائمة التراث العالمي.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن الجزائر ستقدم باسم الدول المغاربية طلبا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، اليونيسكو، في شهر مارس، لتسجيل طبق الكسكس كتراث عالمي لا مادي.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
هاذوما بعض أنواع الكسكسي التونسي الحائز على لقب أفضل و اشهى كسكسي في العالم.... و انتوما شنوة تختارو؟!!! #الكسكسي_التونسي #كسكسي_تونسي #الكسكسي_التونسي_الأول_عالميا #تونسى_و_راسى_عالى #تونس #تونس #تونس_المزيانة #تونسي_و_راسي_عالي #تونس_الخضراء #تونس_موطنى #tataouine #tunisia #tunisie #تونس #الجنوب_التونسي #تونس_الخضراء #موطني #بلادي_تونس #تونس_المزيانة #تونس_الحضارة_والتاريخ #جبال_تونس 🇹🇳 🇹🇳 #tunisiahead123
وقال وزير الثقافة الجزائري في حفل افتتاح صالون المتاحف الوطنية، إن المنظمة الأممية تشجع البلدان على التنسيق فيما بينها لتقديم ملفات مشتركة عابرة للحدود، ولهذا قامت الجزائر بهذه المبادرة للتعريف بإحدى ميزات المطبخ التقليدي المغاربي.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية