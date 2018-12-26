"ليلة الميلاد" تهدي سائحة مليون دولار! (صورة)

ربحت سائحة بريطانية قضت عيد الميلاد في مدينة لاس فيغاس الأمريكية ميلون دولار على آلة القمار الأتوماتيكية.

وذكرت مجلة "Las Vegas Review-Journal"، أن السائحة البريطانية وصلت إلى لاس فيغاس، يوم الاثنين 24 ديسمبر الجاري، وبدأت تلعب بآلة القمار "دولاب الحظ"، في أحد كازينوهات المدينة الشهيرة، وأمضت 1.5 ساعة أمامها.

Santa came early. Congrats to one lucky guest who won $1,023,743 on her 960th spin while playing Wheel of Fortune. pic.twitter.com/t04agAy3EA — The Cosmopolitan (@Cosmopolitan_LV) 24 декабря 2018 г.

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وعندما أدارت السائحة "دولاب الحظ" للمرة 960، توقف المؤشر معلنا فوزها بمبلغ 1023743 دولارا.

وأشارت المجلة إلى أن الدورة الواحدة في لعبة "دولاب الحظ" تكلف 5 دولارات فقط.

المصدر: لينتا. رو