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"ليلة الميلاد" تهدي سائحة مليون دولار! (صورة)

متفرقات

pexels/Lisa Fotios
صورة أرشيفية
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ربحت سائحة بريطانية قضت عيد الميلاد في مدينة لاس فيغاس الأمريكية ميلون دولار على آلة القمار الأتوماتيكية.

وذكرت مجلة "Las Vegas Review-Journal"، أن السائحة البريطانية وصلت إلى لاس فيغاس، يوم الاثنين 24 ديسمبر الجاري، وبدأت تلعب بآلة القمار "دولاب الحظ"، في أحد كازينوهات المدينة الشهيرة، وأمضت 1.5 ساعة أمامها.

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وعندما أدارت السائحة "دولاب الحظ" للمرة 960، توقف المؤشر معلنا فوزها بمبلغ 1023743 دولارا.

وأشارت المجلة إلى أن الدورة الواحدة في لعبة "دولاب الحظ" تكلف 5 دولارات فقط.

المصدر: لينتا. رو

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