"دخول المرحاض" يمنح أمريكيا جائزة اليانصيب!

أعرب أحد سكان ولاية كارولينا الشمالية عن امتنانه لأطفاله الذين طلبوا منه التوقف أثناء رحلة كانوا معه فيها، لأنهم جلبوا له الحظ ليفوز باليانصيب.

وذكر موقع "UPI" الإخباري، أن ترافيس بورتش، كان مسافرا مع أبنائه بسيارته إلى منتجع فيرجينيا بيتش، ليستمتعوا بزينة وأضواء عيد الميلاد المشهورة هناك.

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وطلب الأطفال من والدهم التوقف للدخول إلى المرحاض. فما كان منه إلا أن توقف عند أول متجر صادفه على الطريق. وقرر بورتش شراء بطاقتي يانصيب من نوع اليانصيب الفوري، ريثما ينتهي أولاده من قضاء حاجتهم.

ومسح بورتش الطبقة الخارجية للبطاقة الأولى واكتشف أنه فاز بمبلغ 15 دولارا فقط، أما البطاقة الثانية فقد جعلته يطير من الفرحة بعد أن قام بكشف طبقتها الواقية، ليتبين أنه ربح 150 ألف دولار وطلب من البائع تأكيد ذلك لأنه لم يصدق عينيه.

ويخطط بورش لسداد دين الرهن العقاري لبيته وادخار ما يتبقى من المبلغ للمستقبل.

المصدر: لينتا. رو