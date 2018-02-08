نصف مليار $.. أمريكية ترفض استلام جائزة اليانصيب!

فازت مواطنة أمريكية من مدينة هامبشاير بجائزة يانصيب "Powerball" وقيمتها 560 مليون دولار، لكنها رفضت تقديم معلوماتها الشخصية اللازمة لاستلام الجائزة.

وحسب صحيفة واشنطن بوست، تنوي المواطنة الحصول على الجائزة من خلال المحكمة، حيث رفعت دعوى قضائية تحت اسم جين دوي (Jane Doe)، وهو اسم مستعار يستخدمه تقليديا مقدمو الشكاوى إلى المحاكم.

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وتخشى الفائزة من انتشار الخبر بين السكان، حيث سيعلم المحتالون والمجرمون بثروتها. وقالت محاميتها إن موكلتها "تريد الذهاب بأمان إلى السوق لشراء المواد الغذائية وحضور الفعاليات والحفلات دون أن يعلم أحد بفوزها بهذا المبلغ الكبير".

وفي الوقت نفسه، تشير الصحيفة إلى أن إعلان الفائز وسيلة لتجنب الغش، ودعاية قوية لليانصيب، وتقضي القوانين في نيو هامبشاير بضرورة نشر اسم الفائز ومدينة سكنه وقيمة الجائزة علنا.

المصدر: لينتا. رو

كامل توما