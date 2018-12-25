كائن "جديد" ينقرض قبل تسميته رسميا!

حدد علماء نوعا جديدا من الأشجار يُعتقد أنه انقرض قبل أن تطلق عليه تسمية، وهو شجرة فريدة من نوعها بالنسبة لمحمية غابات في غرب إفريقيا.

وتبين أن إزالة الغابات والتنمية الزراعية قضت على الشجرة التي يطلق عليه الآن اسم "Vepris bali"، حيث يدرسها العلماء لخصائصها المضادة للميكروبات والملاريا المركزة في زيوتها الأساسية.

ويأمل العلماء في تحديد وتسمية العديد من الأشجار الأخرى في الكاميرون، قبل أن تختفي.

وجمعت العينة من قبل الحراب، إدوين أوجور، في محمية غابة بالي نغيمبا في الكاميرون عام 1951. واعتُقد أن العينة تنتمي إلى جنس "vepris"، الذي يحتوي على 80 نوعا، معظمها في إفريقيا. ولكن الشجرة لم تشاهد في أي مكان منذ ذلك الحين.

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وقام باحثون من الحدائق النباتية الملكية، كيو، وجامعة Yaoundé I، بفحص العينات الأصلية واستخدام دراسات جزيئية جينية لتحديد الأنواع الجديدة. وقالوا إن الشجرة إما الآن معرضة للخطر بشكل كبير أو انقرضت بالفعل.

وفشلت الجهود المتكررة للعثور على الأنواع المماثلة بين عامي 2000 و2004، كما عجزت 6 دراسات أخرى عن إظهار أي علامة على أن الشجرة ما تزال موجودة.

وتواجه عشرات الآلاف من الأنواع النباتية على مستوى العالم مخاطر مماثلة. ووفقا للمؤشر الدولي لأسماء النباتات، لم يتم تقييم سوى 5% من جميع الأنواع المعروفة رسميا بسبب خطر الانقراض.

وتُعرف محمية "بالي نغيمبا" بأنها جزء من مرتفعات Bamenda، وهي منطقة أصبحت معروفة باسم "الأراضي العشبية". ويمثل الاحتياطي الذي يصل ارتفاعه إلى 7 آلاف قدم فوق مستوى سطح البحر، أحد آخر بقايا الغابات السحابية هناك، وهو موطن لمجموعة فريدة من النباتات، بما في ذلك 38 نوعا مهددا.

المصدر: إنديبندنت