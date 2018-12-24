أسمن رجل في العالم يفقد 220 كلغم من وزنه

فقد أسمن رجل في العالم سابقا 220 كلغم من وزنه، وينوي الخضوع لعملية جراحية ثانية لتخفيض وزنه أكثر من ذلك.

إقرأ المزيد

وأدرج المكسيكي، خوان بيدرو فراتكو، في عام 2017 في سجل غينيس للأرقام القياسية بوزن 585 كلغم كأسمن رجل في العالم. وحذره الأطباء من أن احتمال إصابته بالجلطة الدماغية والنوبة القلبية اقترب من 100%. لذلك، خضع عام 2017 لعملية جراحية في المعدة، ما أدى إلى فقدانه زهاء 220 كلغم، وينوي الآن الخضوع لعملية ثانية.

وحاليا، فقد خوان 75% من حجم معدته، ووزنه نحو 350 كلغم، ومع ذلك لا يزال احتمال إصابته بجلطة دماغية أو نوبة قلبية قائما، لذلك ينوي تقليص حجم معدته أكثر. ووفقا للجراحين، سيتم تقليص حجم معدته وتغيير اتجاه الأمعاء الدقيقة.

المصدر: ميديك فورم