شاهد ملكة جمال موسكو للعام 2018

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال موسكو للعام 2018، مساء الاثنين 24 ديسمبر الجاري، اسم الفائزة باللقب في قاعة "Vegas City Hall‎" بالعاصمة الروسية.

وفازت باللقب عارضة الأزياء والمدونة الشهيرة في إنستغرام، أليسيا سيميرينكو، البالغة من العمر 24 عاما.

ولم يكن الفوز بلقب ملكة جمال موسكو سهلا بالنسبة للحسناء سيميرينكو، إذ تنافست على هذا اللقب 48 حسناء روسية أخرى، إلا أنها أثبتت جدارتها في الفوز.

وكانت سيميرينكو قد خاضت في العام الماضي منافسة في مسابقة ملكة جمال روسيا، ومثلت آنذاك مدينة بطرسبورغ ودخلت ضمن العشرين الأوائل.

وقالت أليسيا سيميرنكو: "أصدقائي، ليس لدي كلمات أعبر بها، أنا سعيدة بلا حدود.. وحتى الآن أنا لا أصدق، يدي ترتجفان. شكرا لكم جميعا على دعمكم".

يذكر أن مسابقة ملكة جمال موسكو تقام في العاصمة الروسية منذ عام 1994. ويؤكد القائمون على هذه المسابقة على أن تاج ملكة جمال موسكو تحصل عليه فتاة تجمع بين الموهبة والجمال والذكاء.

المصدر: غازيتا. رو