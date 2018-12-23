تركيا.. تتويج مكلة جمال دواجن الزينة!

اختارت لجنة تحكيم دولية لمسابقة ملكة جمال للدواجن المعدة للزينة، أقيمت في ولاية إزمير التركية دواجن فائزة من بين 800 دجاجة وديك شاركت في المسابقة.

وكرم أصحاب الدواجن الفائزة بالمراكز الأولى بالميداليات والكؤوس والجوائز المالية.

وضمت لجنة التحكيم حكاما من ألمانيا وسلوفاكيا وهولندا ورومانيا لتقييم الدواجن المشاركة ومنحها العلامات حسب المعايير الواجب توافرها فيها.

إزمير التركية .. تتويج ملكة جمال "دواجن الزينة" من بين 100 نوع https://t.co/X31GXUM85xpic.twitter.com/weUBp4MhRU — ترك برس (@TurkPressMedia) 23 декабря 2018 г.

ومنح الحكام علاماتهم للدواجن وفق معايير عديدة مثل الوزن والجوانح وشكل القدم والعُرف والرقبة والريش ولون العيون.

وأكد اتحاد الدواجن التركي رغبته في تحويل المسابقة من محلية إلى دولية، موضحًا أن الاتحاد عقد لقاءات مع وزارة الزراعة وشؤون الغابات في هذا الشأن.

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وقال رئيس جمعية دجاج الزينة في أنقرة أمين غوك غوز، إن الدواجن المشاركة في المسابقة خضعت لرعاية وعناية خاصة قبيل المنافسات، وطبقت برامج تغذية وتنظيف خاصة للدجاج الذي يعود لأعراق معروفة.

وأوضح تفاصيل تحضير الدواجن للمسابقة بالقول: "تختار الدواجن الأنسب عندما تبلغ من العمر 8 أشهر، ومن ثم تدرب على أقفاص خاصة بالمسابقة، وخلال هذه الفترة نقوم بترويضها والتخفيف من حدة رفضها للانقياد من خلال التمسيد عليها باليد يوميا".

وتابع: "وقبل بدء المسابقة بأسبوع، تغسل الدواجن بشامبو لا يسبب حرقا للعيون، ومن ثم تجفف بمصفف شعر، ثم يدهن أنفها بالفازلين (دهن القطن) وبعدها تقلم أظافرها وتفحص أقسام جسمها جيدا للمرة الأخيرة قبل المشاركة في المسابقة".

وأضاف أن تربية دجاج الزينة تعتبر هواية مكلفة للغاية من الناحية المادية، ما يجعل الدجاج الفائز في المسابقة يكتسب قيمة مادية كبيرة.

المصدر: مواقع إخبارية تركية