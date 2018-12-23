لاعبة جمباز ترتدي زيا صممه النازيون (صورة)

ارتدت لاعبة جمباز إسبانية زيا مستوحى من رداء السجناء في معسكرات الاعتقال النازية، وذلك أثناء أدائها رقصة على أنغام موسيقى فيلم "Life is Beautiful"، الذي صدر عام 1997.

وخلال العرض، ظهرت اللاعبة مرتدية زيا مخططا يحتوي على شارة عليها رقم، تماما كزي سجناء المعسكرات النازية، مثل "أوشفيتز" في بولندا، إذ حدث ذلك خلال بث حي لبطولة إسبانيا الوطنية للجمباز الإيقاعي، المنعقدة في مدينة بامبلونا.

ورافقت العرض موسيقى من فيلم "Life is Beautiful"، الذي يحكي قصة معاناة عائلة يهودية خلال الحرب العالمية الثانية، حيث حاول الأب في أحداث الفيلم أن يصور لابنه الصغير بأن ما يحدث حوله من فظائع نازية هو مجرد لعبة، ليس إلا.

ونتيجة لما سبق، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بردود أفعال ناقدة لزي الراقصة، حيث رأى فيه المتابعون استخداما غير لائق لزي السجناء، الذي ارتبط بمعانات مئات الآلاف من معتقلي النازيين، حتى ولو كان قصدها نبيلا من وراء العرض.

المصدر: Sputnik News