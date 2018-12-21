تحطم طائرة في ملعب لكرة القدم في أمريكا (فيديو)

لقي 4 أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة خفيفة، سقطت في ملعب كرة قدم في حديقة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية.

وذكرت صحيفة "The Atlanta Journal-Constitution"، أن الطائرة كانت متجهة من أتلانتا إلى ممفيس. ولم يعثر رجال الإطفاء في موقع الحادث إلا على الحطام. كما لم يتم التعرف على الطائرة إلا من خلال ذيلها الذي بقي كاملا.

ويتوقع الخبراء والمنقذون أن الطائرة انزلقت على أرض الملعب أولا، ثم تحطمت.

#Breaking@Atlanta_Police are responding to a plane crash on Bolton Road. A viewer just shared this video of the scene. https://t.co/m82wBb2TcKpic.twitter.com/0U9ITFNIw6 — Ashley Homrich (@AshleyWSBTV) 20 декабря 2018 г.

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وتم تحديد هوية أحد القتلى، وتبين أنه مواطن صيني اسمه، وي تشين، والذي أصبح في وقت سابق أول مواطن قام بجولة حول العالم على متن طائرة خفيفة بمحرك واحد، وقام بهذه الرحلة خلال 69 يوما.

ويعد تشين المؤسس والمدير العام لشركة "Sunshine Enterprise"، المتخصصة ببيع مواد البناء والمعدات الصناعية الصينية.

ولم يتم التعرف بعد على باقي ضحايا تحطم الطائرة، ومن المحتمل أن يكونوا من موظفي شركة "Sunshine Enterprise".

المصدر: لينتا. رو