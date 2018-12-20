لماذا طردت مجلة "دير شبيغل" ألمع صحفييها؟

قامت مجلة "دير شبيغل" الألمانية بطرد أحد ألمع وأشهر صحفييها، عقب اتهامها له بابتكار تفاصيل واقتباسات غير واقعية في عديد من المقالات التي كتبها.

وفي تعليقها على الخبر، صرحت إدارة "دير شبيغل"، بأن "الصحفي، كلاس ريلوتويس، قام بتزوير مقالات على نطاق واسع، حتى أنه أقدم على اختراع شخصيات في بعض المقالات".

كما أضافت المجلة أن بعضا من مقالات ريلوتويس المشتبهة حازت جوائز مرموقة أو رشحت للحصول عليها، في حين أقر الصحفي بتزويره 14 مقالا، نشرت جميعا في إصدارات "دير شبيغل".

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وعلاوة على ما سبق، أكدت "دير شبيغل" أن ممارسات الصحفي تمت بشكل "متعمد وممنهج"، حيث أضاف إلى مقالاته شخصيات لم يقابلها أو يتحدث إليها، كما اقتبس عنها أيضا.

وشعرت إدارة المجلة بممارسات ريلوتويس لأول مرة عندما شك أحد زملائه في واقعية التقارير التي يقوم بكتابتها وتحريرها، وما زالت الصحيفة منذ ذلك الحين تحصي المقالات التي أقدم الصحفي على تزويرها.

ومع طرد ريلوتويس من المؤسسة الصحفية الأشهر في ألمانيا، قدمت "دير شبيغل" اعتذارا للقراء، وأكدت على "صدمتها" لاكتشاف حقيقة التزوير الحاصل، واصفة الحادثة الأخيرة بالأسوأ خلال 70 عاما من تاريخها.

المصدر: BBC News