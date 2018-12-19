عقب الفضيحة الأخيرة.. الهند تفحص عينات من منتجات "Johnson & Johnson's"

بدأ جهاز الهند لتنظيم وتشريع الأدوية عملية تحقيق وفحص شاملة لبودرة الأطفال التي تنتجها شركة "Johnson & Johnson's"، عقب التقارير الصادمة التي تحدثت عن فضيحة غير مسبوقة للشركة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، صدر تقرير هام عن وكالة رويترز البريطانية، يفيد بعلم شركة "J&J" بوجود مادة مسببة للسرطان في بودرة الأطفال التي تنتجها، وتدعى "أسبيستوس".

وعندما لفت التقرير انتباه حكومة الهند، فرزت أكثر من 100 متخصص لدراسة عينات مختلفة من بودرة أطفال "J&J"، المنتشرة في أسواق الهند، سواء المصنعة داخل البلاد أو الواردة إليها.

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وعلاوة على ما سبق، يقوم فريق من المختصين والمراقبين بزيارة مصانع الهند التي تنتج هذه البودرة بالوكالة عن الشركة الأمريكية، بهدف الحصول على عينات تستخدم في التحقيق أيضا.

وفي سياق متصل، قامت "J&J" مؤخرا بالرد رسميا على تقرير رويترز، من خلال بيان رسمي جاء فيه، أن "التقرير أحادي المصدر، خاطئ، وتحريضي.. لقد أثبتت آلاف الفحوص المستقلة لمخابر عالمية رائدة، خلو بودرة الأطفال خاصتنا من مادة أسبيستوس".

المصدر: Times of India