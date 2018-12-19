أمام الجميع.. ثعبان بطول 5 أمتار يخنق رجل إنقاذ (فيديو)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مرعب يصور التفاف ثعبان ضخم على جسد رجل أمام تلاميذ مدرسة في تايلاند.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن الحادث وقع في العاصمة بانكوك، وهو ليس إلا درسا تعليميا لكيفية التصرف عند مواجهة ثعبان في حالات مختلفة.

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ويظهر الفيديو رجل الإنقاذ، خون أبتشيت (40 عاما)، وهو يشرح للتلاميذ ما يجب القيام به إذا ما التف عليهم ثعبان سام، واستخدم في ذلك ثعبانا حقيقيا، يصل طوله إلى 5 أمتار.

لكن المشاهد التالية للدرس التعليمي تعكس انقلاب الدرس التعليمي إلى حقيقة مرعبة، عندما ضغط الثعبان بقوة على رقبة أبتشيت الذي لم يستسلم بدوره وأمسك برأس الثعبان بقوة كي لا يعضه.

وشرح زميل أبتشيت الموقف للطلاب أثناء الدرس قائلا: "يحاول الثعبان عضه، لأن الثعابين تشعر بالارتياح بعد ذلك. وعندما يريد الثعبان التهام شخصا ما فإنه يعضه بسرعة فائقة، ويخنقه بسرعة أيضا. لكن هذا الثعبان الذي ترونه مروض وكبير في السن".

كما قام بدعوة أحد التلاميذ ووضع يده بين رأس أبتشيت والثعبان، ليشعر بقوة قبضة الثعبان.

المصدر: ديلي ميل