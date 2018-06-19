معركة قاتلة بين ثعبان ومنقذه (فيديو)
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نشرت صحيفة ديلي ميل مقطع فيديو يحبس الأنفاس لرجل هندي كاد أن يقضي نحبه بسبب إنقاذه لثعبان يبلغ طوله 10 أمتار.
وقاد سانجوي دوتا فريقا من العاملين في الغابات لإنقاذ ثعبان يبلغ طوله 10 أمتار في غابة بولاية البنغال الغربية في الهند.
وعقب إنقاذ الثعبان الضخم، أراد دوتا التباهي بإنقاذه للثعبان فوضعه على عنقه لالتقاط صورة معه. لكن، لم يرق للثعبان الحال، فأخذ بالضغط على عنق دوتا وكاد أن يقتله.
كما يظهر الفيديو الذي صوره أحد شهود العيان كيف بدأ رجال من الحشد بسحب الثعبان من ذيله لتخيف قبضته على عنق المنقذ، وهكذا استطاعوا تخليصه من موت محتم، وأطلق الثعبان "الجاحد" في الغابة.
المصدر: لينتا. رو
خالد ظليطو
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