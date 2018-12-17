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سائح إسباني كاد يتجمد حتى الموت في روسيا

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سائح إسباني كاد يتجمد حتى الموت في روسيا
Sputnik
طريق كوليما
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أنقذ السكان المحليون الروس سائحا إسبانيا من التجمد، حيث كان في رحلة على دراجته الهوائية في منطقة كوليما الروسية.

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وانطلق المواطن الإسباني، خوسيه أندريس أبيان باهاريس، في رحلة على دراجته الهوائية على طريق "كوليما" في مقاطعة ماغادان في الشرق الأقصى الروسي، وقرر المبيت في خيمة.

وبسبب الصقيع الشديد، تجمدت يده، ولولا عثور السكان المحليين عليه لقضى نحبه.

ويقول سوسومان، ممثل إدارة مدينة كوليما، إن السكان الذين عثروا على المواطن الإسباني استدعوا سيارة الإسعاف. وأضاف قائلا: "لو لم يعثر عليه السكان لقضى نحبه حتما. يبدو أنه لا يدرك جيدا ولا يعرف أي شيء عن صقيع كوليما".

وبعد تلقي المساعدة الطبية، تحسنت حالة خوسيه الصحية، ويحاول حاليا مغادرة مدينة ماغادان جوا إلى موسكو، ومنها إلى مدريد.

المصدر: لينتا. رو

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