بـ 20 ألف $.. بريطانية تحيي ذكرى والدتها بأغرب طريقة!

عادة ما يتذكر الناس أقاربهم المتوفين بارتداء حليهم أو الحفاظ على مقتنياتهم أو ذكرهم في مناسبات اجتماعية مختلفة، لكن امرأة بريطانية أرادت تذكر والدتها المتوفاة بطريقة غريبة جدا.

فقد وضعت مواطنة بريطانية من مدينة بريستول (61 عاما)، لم تفصح عن اسمها، إعلانا غريبا على موقع "Sewport"، لتصميم الأزياء، ترغب فيه بحياكة ثوب من شعر أمها المتوفاة، ووضعت معه رسمها التقريبي للثوب الذي ترغب به.

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وذكرت البريطانية في إعلانها: "أبحث عن شخص لإعادة صنع ثوب زفاف أمي الذي لبسته في عرسها، عام 1953. ومنذ أن توفيت والدتي، أردت أن أفعل شيئا لذكراها. واللباس هو الأفضل في مناسبة كهذه".

وأشارت المرأة إلى أنها بدأت بجمع شعر والدتها منذ عام 2014، عندما علمت بأنها مصابة بمرض خطير. وأضافت قائلة: "عرفت بمرض والدتي عام 2014، ومنذ ذلك الوقت، بدأت أجمع شعرها، وقتها لم أكن أعرف ما الذي سأفعله به، أما الآن فأنا متأكدة كيف سأستخدم الشعر في الثوب. سيستخدم في صنع الأكمام وأسفل الثوب والياقة".

يذكر أن البريطانية لم تبخل بالمال لتحقيق أمنيتها الغريبة، وهي مستعدة لدفع مبلغ 15 ألف جنيه إسترليني. وتأمل البريطانية في أن يجهز الثوب بحلول أغسطس 2019، لتلبسه وتحيي الذكرى السنوية لوفاة والدتها.

المصدر: لايف. رو